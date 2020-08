Vor dem Ende der Sommerferien basteln viele Staaten eifrig an Konzepten zur Wiedereröffnung der Schulen. Immer wieder wird dabei ein evidenzbasiertes Vorgehen gefordert. Aber genau diese Evidenz zur Verbreitung von Covid-19 durch Kinder gibt es eben nicht. Denn die meisten Untersuchungen dazu seien entweder während des Lockdowns inklusive Schulschließungen oder in den vergangenen Monaten erfolgt, „wo die Infektionsinzidenz an vielen Orten sehr gering war“, begründet Isabella Eckerle, Virologin an der Abteilung für Infektionskrankheiten der Universität Genf, warum diese Studienergebnisse eher mit Vorsicht zu genießen sind.