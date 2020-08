Besonders das zweite Quartal 2020 brachte durch die Lockdown-Bestimmungen und die wirtschaftlichen Stillstände in einigen Industrien den größten negativen Effekt der letzten zehn Jahre, heißt es in der Unternehmensmitteilung. „Trotz deutlich erschwerter Rahmenbedingungen gelang es, die flächendeckende Versorgung an Brief-, Paket- und Filialdienstleistungen sicherzustellen, auch wenn diverse Versorgungspflichten nicht kostendeckend zu erfüllen waren“, so die Post.