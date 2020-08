Der größte Brocken wurde an eine niederländische Hotelplattform überwiesen, es folgte eine zweite Buchung in der Höhe von mehr als 900 Euro an ein internationales Institut für Bargeldtransfers. „Die Täter dürften die Summe wohl gleich bei einer Filiale in Wien abgeholt haben“, heißt es. Damit nicht genug, folgten noch weitere sechs Überweisungen um 52,49 Euro an dasselbe Konto in Holland.