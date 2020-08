Sebastian Vettel rechnet in den nächsten Wochen mit einer Entscheidung über seine mögliche Formel-1-Zukunft. „Es wird noch ein paar Wochen gehen, heute auf morgen wird sich nix ändern“, sagte der Ferrari-Pilot vor dem Grand Prix in Silverstone am Sonntag. Der 33-jährige Deutsche muss die Italiener zum Jahresende verlassen. „Ich sehe nicht, warum ich mich unter Druck setzen lassen muss. In gewisser Weise habe ich meine Entscheidung getroffen, jetzt wird sich zeigen, ob was Vernünftiges zusammenkommt oder nicht“, sagte der viermalige Weltmeister.