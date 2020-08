„An die Musik!“, lautet nun das Kommando in der Haydnregion Niederösterreich: Ab Samstag läuft eine große Spielreihe mit zahlreichen Highlights. Den Auftakt der großen Spielreihe macht ein Konzert von Kammersängerin Ildikó Raimondi und den Streicherinnen des Koehne Quartetts - am 8. August ab 19.30 Uhr in der Sala Terrena von Schloss Petronell-Carnuntum.