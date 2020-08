Gute Nachrichten für alle „Hitman“-Fans: Mit der Veröffentlichung des dritten (neuen) Teils im Jänner 2021 macht Publisher Square Enix die Abenteuer des lautlosen Killers in der virtuellen Realität spiel- und erlebbar. Gamer sollen demnach die komplette „World of Assassination“-Trilogie, also auch die beiden vorangegangenen „Hitman“-Teile aus den Jahren 2016 und 2018, in VR genießen können.