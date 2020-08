Zwischen 22.45 Uhr und 0.30 Uhr hielt sich eine Österreicherin in der Nacht zum Sonntag im Chilla’s und im Backflip auf. Am Donnerstagvormittag wurde die Einheimische nach verdächtigen Symptomen positiv auf das Coronavirus getestet. „Natürlich ärgert es uns, dass wir so unverschuldet zum Handkuss gekommen sind“, sagt Gerald Deutinger, der das Restaurant Chilla’s betreibt. „Aber wir wollen nun weiter machen wie bisher und einen kühlen Kopf bewahren.“ Der Gastronom schätzt, dass sich im besagten Zeitraum zwischen 15 und 20 Personen in seinem Lokal aufgehalten haben. Seinen Betrieb will er auch nach dem Corona-Fall fortführen. „Wir halten schließlich die Abstandsregelungen ein und weisen die Gäste zu ihren Platz“, meint der 41-Jährige, der das Restaurant zusammen mit seinem Bruder führt. Er selbst will nun offen mit dem Corona-Fall im Chilla’s umgehen: „Die Leute sollen wissen, dass das nichts Besonderes ist und jedem passieren kann.“