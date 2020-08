Gegen 00.02 Uhr wurde in einer Wohnung in St. Veit/Glan der Brandmelder ausgelöst. Nach Aufbrechen der Wohnungstüre konnte in der stark verrauchten Wohnung ein 40-jähriger schlafender Mann vorgefunden und geborgen werden. Der st. Veiter wollte auf seinem Herd Essen zubereiten, begab sich in der Zwischenzeit ins Wohnzimmer und schlief dort ein. Das sich am Herd befindliche Essen fing zu glosen an, wodurch sich starker Rauch entwickelte. Der 40-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde von der Rettung ins Krankenhaus St. Veit/Glan eingeliefert. Die Feuerwehr stand mit vier Fahrzeugen im Einsatz.