Ursprünglich hatte sich Uber angeschickt, Mobilität neu zu erfinden. Der US-Konzern versetzte damit weltweit die Taxibranche in Aufruhr und rief viele Nachahmer wie Lyft oder Ola auf den Plan. Wie bei Uber lassen sich dort per App Fahrten bei Privatleuten buchen. Die Erholung der Vermittlungen hänge von der Fähigkeit der Staaten ab, das Virus einzudämmen, sagte Firmenchef Dara Khosrowshahi. In Hongkong und Neuseeland seien die Buchungen derzeit höher als vor Ausbruch der Pandemie. „Unsere globale Ausrichtung bleibt ein großer Vorteil.“