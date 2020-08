Der bisherige Sport-Koordinator der Violetten Alexander Bade wird künftig als neuer Tormann-Trainer fungieren. Der 49-jährige Deutsche löst damit den langjährigen Tormanntrainer Franz Gruber ab, der zukünftig „Chief of Goalkeeping“ sein wird. Bade war unter Stöger bereits beim FC Köln Torwart-Trainer, in Dortmund sein Co-Trainer und zuletzt dessen rechte Hand als Veilchen-Manager. „Alex ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der eine Eigenschaft hat, die ich so nicht habe. Er ist nämlich unglaublich strukturiert, was mir die Arbeit seit Jahren erleichtert“, erklärt Stöger.