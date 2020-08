Am Donnerstag stellte ein 33-Jähriger sein Auto auf einem Geschäfts-Parkplatz in Salzburg ab. Er ließ den Motor laufen und den Schlüssel stecken, während er seine Brötchen in einer Bäckerei in Elisabeth-Vorstadt kaufte. Als er zum Parkplatz zurückkam, war der Wagen weg. Er rief sofort die Polizei.