Am kommenden Sonntag steigt in Silverstone mit dem Grand Prix zum 70-Jahr-Jubiläum nun die nächste Formel-1-Party. „Es ist fantastisch, auf all die Erfolge und Misserfolge zurückzublicken, auf die knappen Siege und harten Duelle, die es in den vergangenen Jahrzehnten in unserem Sport gegeben hat. Wir sind stolz darauf, unseren Teil zu dieser Geschichte beigetragen zu haben, und freuen uns auf all die großartigen Geschichten, die noch folgen werden“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der auch die Vertragsverlängerung mit Valtteri Bottas bis Ende 2021 bekannt gab.