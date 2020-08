Der an Covid-19 erkrankte und inzwischen genesene Opernsänger und Dirigent Placido Domingo ist am Donnerstagabend im Rahmen der Verleihung des Österreichischen Musiktheaterpreises in Salzburg für sein Lebenswerk geehrt worden. Er erhielt Standing Ovations für eine emotionale Dankesrede. Er sprach auch erstmals über laufende #MeToo-Ermittlungen gegen ihn.