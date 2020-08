Valeriia Savinskaia ist die Vertraute in Richard Strauss´Oper „Elektra“. „Es ist ein riesiger Erfolg für mich, Teil eines solch historischen Events zu sein. Erst vor einem Jahr habe ich mir Auftritte in Salzburg angeschaut. Jetzt bin ich selbst hier und arbeite mit den Besten aus dem Opernbereich zusammen. Ein Traum ist wahr geworden“, sagt sie. Auf Instagram teilt sie Bilder und Storys ihrer Auftritte. So können 5.534 Abonnenten an diesem Traum teilhaben. Elsa Dreisig aus „Così fan tutte“ nimmt ihre Follower mit zum Biertrinken an den Fuschlsee: „Das Bild ist zwischen Generalprobe und Premiere entstanden. Ich habe ein wenig frische Luft gebraucht. Ich liebe Seen und Berge.“ Prost!