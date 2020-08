Vorerst 25 Taxis in Linz

Der Mobilitäts-Dienstleister der Autoriesen Daimler und BMW rollt vorerst mit 25 Taxis durch Linz. „Unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres 100 Fahrer mit der Free-Now-App ausgestattet zu haben“, erklärt Geschäftsführerin Sarah Lamboj. Vor allem dem Sicherheitsaspekt wird in den Fahrzeugen Vorrang gegeben. So sind in allen Taxis Trennwände installiert. Diese separieren den Fahrerbereich von der Rückbank und können so das Covid-19-Ansteckungsrisiko während einer Fahrt deutlich minimieren.