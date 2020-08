Ein Strafhäftling hat nach seiner Flucht am 28. Mai 2020 aus der Justizanstalt Asten acht schöne Tage unter falschem Namen in einem Viersterne-Hotel in Leogang im Pinzgau (Sbg) verbracht. Schließlich flog der Schwindel auf, die Hotelkosten von rund 4.900 Euro blieben offen. Der 30-Jährige wurde am Mittwoch am Landesgericht Salzburg zu drei Jahren unbedingter Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt.