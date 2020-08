Offen ist die Frage der Zuschauerkapazitäten. „Unser Wunsch wäre, so viele Fans wie möglich in die Stadien zu bringen“, sagt der Grazer Liga-Chef. „Ab 1. September tritt eine Verordnung in Kraft, die 5000 Zuseher für Indoor-Veranstaltungen ermöglichen soll. Die Frage ist nur, wie die Abstandsregeln eingehalten werden können. Moderne Hallen wie Graz und Wien haben diesbezüglich Vorteile - in alten Arenen wie Klagenfurt, Villach und Dornbirn ist das nicht so einfach.“