Das Problem: „Es muss nach aktuellen Bestimmungen ein negativer Test vorhanden sein, um am Trainingsbetrieb teilnehmen zu können. Unser Spieler trägt den Virus offenbar noch in sich, weshalb der Test positiv anschlägt, obwohl er nicht ansteckend ist.“ Der Corona-Sonderfall wurde direkt an den Verband weitergeleitet, der wiederum Kontakt mit dem Ministerium aufgenommen hat.