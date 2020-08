Heuer erst Hochzeitsjubiläum gefeiert

Nein, Krankheit sei es wohl keine gewesen, so Pertak, auch wenn beide vor Augenoperationen standen. Dennoch habe er, nachdem sie gemeinsam erst heuer sowohl das Hochzeitsjubiläum als auch den 80er von „Resl“ feierten und Ribiseln ernteten, seit Wochen Veränderungen am Verhalten des Pensionisten bemerkt: „Er war ruhiger als sonst, redete fast nicht, trank kaum etwas. Darüber, was ihn belastete, sagte er aber auch nichts.“