Während sie ihren Frühstückskaffee trinken wollte, hat eine 40-jährige Frau ihren elf Wochen alten Sohn in einem Hotel in Lech am Arlberg mit dem heißen Getränk verbrüht. Der Sohn erlitt dabei so schwere Verbrühungen am Rücken, dass er mit dem Rettungshubschrauber „Gallus 1“ in ein Krankenhaus geflogen werden musste.