Die Generalstaatsanwältin des US-Bundesstaates New York erhebt nach 18-monatigen Ermittlungen Anklage gegen die mächtige Waffenlobby-Organisation National Rifle Association (NRA), um deren Auflösung zu erreichen. „Betrug und Missbrauch“ seien über Jahre an der Tagesordnung gewesen, sagte Letitia James am Donnerstag in New York. NRA-Chef Wayne LaPierre und drei weitere Führungsvertreter hätten in großem Umfang Gelder der Organisation veruntreut.