Viel Geld an SV Mattersburg geflossen

In einer Einvernahme am vergangenen Donnerstag ging der Ex-Banker bei der WKStA ins Detail: Es seien acht bis zwölf Prozent des Geldes in den Profiklub geflossen. Der Rest diente der „Verschleierung“, also um das Luftschloss Mattersburg zu erhalten. Das bestätigt Puchers Anwalt Norbert Wess.