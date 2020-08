Diese Sonderregelung soll in Zukunft nicht mehr gelten. Auf der Bank dürfen maximal sieben Auswechselspieler pro Team sitzen. Außerdem stimmten die teilnehmenden Vereine bei ihrem Meeting am Donnerstag dafür, in der kommenden Saison den Video-Assistenten vollumfänglich gemäß FIFA-Regularien einzusetzen. Die FIFA hatte im Juli die Aufsicht über den VAR-Einsatz übernommen. Zuvor waren die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) dafür zuständig.