Nach langer Planungsphase wird noch heuer in Ramingstein ein Wohnbauprojekt in die Tat umgesetzt: Am ehemaligen „Sumsiplatz“ erfolgt im Herbst der Spatenstich für einen Nahversorger, ein Seniorenwohnheim und barrierefreie Wohnungen – und das alles vereint unter einem Dach. Kosten: 6,4 Millionen Euro.