Sancho wäre nie gekommen

Bei „Bild“ darauf angesprochen, gibt sich Reif durchaus humoristisch. Hoeneß müsse es wohl gut gehen, „wenn das die Sachen sind die ihn stören, also dass Dortmund Spieler kauft und verkauft.“ Außerdem zeigt sich Reif auch inhaltlich nicht überzeugt von Hoeneß‘ These. Einen Sancho hätte Dortmund beispielsweise kaum bekommen, hätte man dessen Manager erklärt, dass er die nächsten 20 Jahre für den BVB spielen und die Klub-DNA zu 100 Prozent aufsaugen müsse. Reifs leicht süffisante Schlussfolgerung: „Vielleicht ist Uli am Tegernsee einfach ein bisschen langweilig.“