Vorwürfe der Unvereinbarkeit

Jetzt werden Vorwürfe der Unvereinbarkeit laut, da sich ein Interessenskonflikt ergeben könnte. Denn es seien, so die Kritik, noch immer Hubert-Auer-Filialen in Immobilien, die Hubert Auer gehören, eingemietet - auch wenn letzterer nicht mehr Bäckerei-Besitzer ist. „Steirerkrone“-Recherchen ergaben, dass dies etwa bei der Filiale in der Grazer Grabenstraße der Fall ist. Laut Grundbuch sind nämlich die Hubert-Auer-Immobilien GmbH und die Pinus GesmbH, die sich auch im Besitz von Hubert Auer befindet, Eigentümer.