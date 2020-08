Der rechte Arm dick bandagiert, das Lächeln gequält. „Hinfallen ist erlaubt, wieder aufstehen Pflicht“, meldete sich Marc Márquez nach seiner zweiten Schulter-Operation binnen einer Woche zu Wort. Aber das Aufstehen wird sich beim Motorrad-Überflieger wohl noch länger ziehen. Denn laut Insidern fehlt der Spanier nicht nur am Sonntag in Brünn, sondern auch die beiden unmittelbar darauffolgenden Renn-Wochenenden in Spielberg. Das Comeback nach seinem Horror-Überschlag in Jerez scheint damit erst für 13. September in Misano realistisch.