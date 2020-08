Den „Krone“-Lesern liegt das Tierwohl sehr am Herzen. Bei unserer Aktion „Wir verändern die Stadt“ zeigt sich, dass sich die Wiener von der Politik mehr Engagement in Bezug auf den Tierschutz wünschen. Vor allem Fiakerpferde in der Sommerhitze und der Umgang mit den Tauben sind die großen Aufreger-Themen.