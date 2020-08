Im ersten Heim sind sechs Personen an Covid-19 verstorben. Ihr Tod hätte verhindert werden können – wenn es die nötige Schutzausrüstung gegeben hätte, so in der Anzeige. Wegen grob fahrlässiger Tötung und vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten wird unter anderem ermittelt.