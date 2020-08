Aus all den Aufregungen hat das Forum Stadtpark in Kooperation mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum und der Gesellschaft für Kulturpolitik ein intensives Programm gefiltert: Fast an jedem Abend warten hochkarätig besetzte Gespräche, Erinnerungen, Filme, Performances und Diskussionen, die sich alle mit dem außergewöhnlichen Künstler und seiner Pionierarbeit in so vielen Bereichen auseinandersetzen. Dazu gibt es auch eine Ausstellung, die die Arbeit des fantastischen Unruhestifters beleuchtet. Alle Infos und termine findet man hier.