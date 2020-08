In Zukunft sollen Vertreter von Asfinag, Polizei und dem Land gemeinsam den Verkehr beobachten und je nach Verkehrsaufkommen über geeignete Steuerungsmaßnahmen entscheiden. Das alles soll von einer zentralen Stelle im Land Salzburg passieren. So will man etwa rasch auf Staus oder Unfälle reagieren können. Denn auch wenn es im Corona-Sommer zunächst nicht danach aussah: Auf der A10 mussten angesichts des starken Reiseverkehrs Richtung Süden zuletzt wieder die Abfahrtssperren aktiviert werden.