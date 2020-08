Alles dreht sich in London also um Kipchoge und Bekele, aber auch Peter Herzog ist in dem erweiterten Elitefeld dabei. Diese gute Nachricht erhielt der Salzburger im Höhentrainingslager in St. Moritz. Dort bereitet er sich insgesamt fünf Wochen auf den Marathon in London vor, der jetzt der internationale Lauf-Höhepunkt des Jahres sein wird. Das Ziel Peter Herzogs für London umreißt sein Trainer Hannes Langer klar: „Er bereitet sich sehr konsequent auf den 4. Oktober vor. Er möchte dort seine persönliche Bestzeit aus dem Vorjahr verbessern!“ Diese hatte er in Berlin am 29. September 2019 mit 2:10:57 Stunden aufgestellt, womit er sich auch schon für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert hatte. Mit seiner Bestzeit ist Herzog in der „ewigen“ österreichischen Marathon-Bestenliste hinter Lemawork Ketema (2:10:44) und Günter Weidiinger (2:10:47) bereits die Nummer 3. Mit einer Steigerung in London wäre natürlich auch der Rekord von Lemawork Ketema nicht mehr weit entfernt…