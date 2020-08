„Am 13. Tag spüre ich es plötzlich, das Haus bewegt sich, hebt ab, schwimmt“, erzählt Corinna Antelmann in ihrem Kinderbuch „Urlaub ahoi“ mit Illustrationen von Nadine Kappacher (Tyrolia, 16,90 €). Die Autorin aus Bremen lebt in Ottensheim. Sie macht einen verregneten Ferientag zu einem echten Traumtag. Ihr Roman „Hinter die Zeit“ (Septime, 22,50 €) führt an die Grenze zu Südböhmen.