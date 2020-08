Keine Rast in Sicht

Um nicht in der „Höll“ zu landen, wie die Höfe ein Stück weiter oben heißen, wechselt man nach rund 800 Meter links zum Forstweg. Der schlängelt sich über eine lange Gerade und zahlreiche Serpentinen im Wald hinauf. Passagen zum Ausrasten sind Fehlanzeige, es heißt also eine ordentliche Portion Kondition mitbringen. Die Auffahrt über rund 1050 Höhenmeter stellt die Pflicht dieser Bike&Hike-Tour dar, dann folgt die Kür.