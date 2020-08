„Alle Steroide aktivieren einen Prozess in den Zellen, darauf haben wir den Test aufgebaut“, erklärte Projektleiterin Alison Heather. Man habe schon 2004 an einen derartigen Test gedacht, als das Balco-Labor in den USA Dopingsubstanzen wie etwa das Designer-Steroid Tetrahydrogestrinon (THG) herstellte, so die Wissenschaftlerin.