In der Industriezeile 35 in Linz hat die S&T AG ihren Sitz. Das in grellgelb gehaltene Neue-Werft-Gebäude teilt sich der Technologiekonzern mit Start-ups, die im zweiten und fünften Stock untergebracht sind, den Rest der Flächen bespielt das Unternehmen, das mittlerweile 4900 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Rund 300 sind davon in Oberösterreich angesiedelt.