Vorteile der virtuellen Bühne

Dennoch hat die virtuelle Arbeit auch Vorteile: „Bei Online-Projekten loggen sich auch Menschen ein, die weit entfernt leben. Die würden wir mit klassischen Bühnenproduktionen nie erreichen“, so Ostanek. Und so will die Gruppe auch künftig den realen und den virtuellen Raum bespielen, denn: „Das Theater ist dort, wo das Publikum ist!“