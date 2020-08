Gwyneth schreibt in der September-Ausgabe der britischen „Vogue“ erstaunlich offen über den Prozess ihrer Trennung von Chris Martin und enthüllt dabei, was geschehen ist: „Mein Ex und ich waren immer Freunde gewesen. Wir lachten über die gleichen Dinge, teilten einen lustigen Humor, Eindrücke und völlige Albernheit. Wir standen uns nahe, obwohl wir uns nie ganz darauf eingestellt hatten, ein Paar zu sein. Wir passten einfach nicht ganz zusammen. Es gab immer ein bisschen Unbehagen und Unruhe.“