„Sie müssen ihn in den Knast sperren“

Mit seiner Aktion in Polen zog sich der Sturzverursacher den Unmut der Radsport-Szene zu. „Ich gehe vor Gericht. Diese Aktionen sollten beim Radfahren nicht erlaubt sein. Das ist kriminell“, so Patrick Lefevere, der Manager von Deceuninck-Quick-Step nach dem Horror-Unfall über Groenewegen. Nachsatz: „Sie müssen ihn in den Knast sperren!“