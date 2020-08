Trainingslager abgebrochen

Am Donnerstag brach Rapid das Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf wegen eines Corona-Falls ab. Das Team reiste aus dem Burgenland ab, in Wien werden sich alle Spieler und Betreuer in Selbstisolation begeben. Der betroffene Kicker fährt isoliert im Kleinbus nach Wien. Das für Freitag angesetzte Testspiel in Bad Tatzmannsdorf wurde abgesagt, ebenso allfällige Medientermine. In Wien wird in den Folgetagen nur die Fahrt zu den Trainings sowie die direkte Rückkehr danach nach Hause erlaubt sein.