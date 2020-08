Abschleppwagen blieben auch hängen

Der Lenker des Abschleppfahrzeuges blieb ebenfalls stecken, woraufhin die Feuerwehr Neuhofen an der Krems ausrückte, um beide Fahrzeuge zu bergen. Auf diesem Umstand wurden die Beamten einer Polizeistreife aufmerksam. Sie befragten die am Ort des Vorfalles anwesende 45-jährige Pkw-Lenkerin und stellten fest, dass diese sichtlich alkoholisiert war. Die Frau wirkte in keiner Weise an einer Klärung des Sachverhaltes mit und versuchte sich der Amtshandlung mehrfach zu entziehen.