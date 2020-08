„Alle Knochen in seinem Gesicht sind gebrochen“, sagte Patrick Lefevere, der Manager des Rennstalls Deceuninck-Quick Step, am Donnerstag im belgischen Radio. Der Zustand des 23-Jährigen sei „sehr schlimm. Wir beten weiter, dass er überlebt.“ Laut einer offiziellen Teammitteilung war der Zustand von Jacobsen nach einer Gesichtsoperation „stabil“. Er solle im Laufe des Tages im Spital in Kattowitz aus dem Tiefschlaf geholt werden, hieß es.