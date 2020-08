Im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südtirol sind drei in Südtirol registrierte Schafe und zwei in Nordtirol registrierte Ziegen tot aufgefunden worden. Die Südtiroler Behörden informierten das Land Tirol über die Nutztierrisse am Pfitscherjoch - dem Übergang vom Tiroler Zillertal ins Pfitschertal, teilte das Land am Donnerstag mit. Es bestehe der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.