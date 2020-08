Die infizierte Person, die sich in der Nacht zum Sonntag in den beiden Lokalen aufgehalten hat, wurde am 4. August nach Auftreten von Symptomen vom Hausarzt zum Abstrich geschickt, dieser wurde noch am selben Nachmittag durchgeführt. Nachdem am 5. August die Auswertung der Probe durchgeführt wurde, liegt seit Donnerstag das positive Ergebnis vor.