Mit 2Ks Golf-Simulation „PGA Tour 2K21“ können sich Gamer ab dem 21. August auf 15 lizenzierten Kursen im Einlochen versuchen. Wem das nicht genügt: Ein eigener Kurs-Designer ermöglicht es, Kurse ganz individuell zu gestalten. Dass einem dabei kaum kreative Grenzen gesetzt sind, zeigt ein neuer Trailer, in dem der Editor näher vorgestellt wird. Das finale Spiel erscheint für PC (via Steam), PS4, Xbox One, Switch und Google Stadia.