Politikergehälter sollen an Lebensqualität geknüpft werden

Nicht nur an der Gestaltung von Demos rüttelte Hofer in Zusammenhang mit der Corona-Krise, sondern auch an der Bezahlung von Politikern. Er will eine „leistungsgerechtere“ Entlohnung, denn „Politiker können nicht immer gleich viel verdienen, egal ob es Menschen im Land gut oder schlecht geht“. So könnten die Gehälter an gewisse Indikatoren zur Lebensqualität geknüpft werden, schlug der FPÖ-Chef vor. Er will zudem auch den Österreichkonvent wiederbeleben.