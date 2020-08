Das klingt kompliziert und bedeutet für ihre Familien einen Mehraufwand. Doch keine Angst! Gleich nach der Diagnose lernen Eltern und ihre Kids in speziellen Schulungen, wie sie den Diabetes im Alltag meistern und die Maßnahmen schnell zur Gewohnheit werden. „Leider fehlen dafür oft personelle Ressourcen“, kritisiert Prof. Rami-Merhar. Zu Problemen kommt es leider noch oft in Schulen: „Ich höre immer wieder, dass Lehrer sich weigern, ein betroffenes Kind in ihrer Klasse aufzunehmen. Dabei gibt es Pädagogen-Schulungen, in denen Ängste und Bedenken rasch aus dem Weg geräumt werden.“ Das Ziel ist die volle Integration und Teilhabe an allen Aktivitäten, mit etwas Unterstützung ist das auch sehr gut möglich.