Für Einsteiger und Profis geeignet

Codemasters gibt sich in „F1 2020“ redlich Mühe, nicht nur eingefleischte Rennsport-Fans, sondern auch Interessierte abzuholen. Immer wieder ploppen Hilfetexte mit Erklärungen auf, und für die Rennen gibt es so viele Einstellungsmöglichkeiten wie nie zuvor. Sie bestimmen also, wie fordernd und realistisch Ihr „F1 2020"-Erlebnis sein soll. Wer sich erst einmal ausprobieren möchte, der wählt vor Rennbeginn die Option „Gelegenheitsspieler“ und aktiviert so eine breite Vielzahl von Brems- und Lenkhilfen. Erfahrenere Hobbypiloten stellen sich das Erlebnis aber in den Standardeinstellungen so ein, wie es für die eigenen Ansprüche am besten passt - von der dynamischen Ideallinie bis hin zum Schwierigkeitsgrad der Computer-Piloten oder dem Schadensmodell.