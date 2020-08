Die bereits in die Jahre gekommene und immer wieder aufgewärmte Diskussion über eine Nummerntafelpflicht für Radfahrer ist nun wieder in Zeiten des Wiener Wahlkampfs aufgeflammt. In Zeiten des zunehmenden Radverkehrs in Österreich, vor allem in Wien, und der immer häufigeren Nutzung von motorisierten E-Bikes werden die Rufe nach einer Nummerntafelpflicht für Fahrräder wieder lauter. Doch was sind die Argumente für eine solche Kennzeichnung und was spricht dagegen? Wir haben uns die Argumente beider Seiten angesehen.