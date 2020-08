„Durch eine Zuckersteuer, wie sie in vielen Ländern überlegt wird, kann es sein, dass Getränkeproduzenten gezwungen sind, den Zuckergehalt sehr schnell zu senken. Da wir uns aber an eine gewisse Süße gewöhnt haben, besteht die Gefahr, dass die reduzierte Menge durch Süßstoffe kompensiert wird. Denn die Unternehmen wollen mit ihren Produkten ja weiterhin den Geschmack der Kunden treffen“, betont Prim. Hoppichler. Die Wissenschafter von SIPCAN bewirken seit einem Jahrzehnt, dass der durchschnittliche Zuckergehalt in Getränken kontinuierlich sinkt, ohne dass dabei auf den vermehrten Einsatz von Süßstoffen zurückgegriffen werden muss: „So haben wir die Chance, uns an einen weniger süßen Geschmackzu gewöhnen und damit auch den Zuckerkonsum langfristig senken zu können“, betont Ernährungswissenschafter und Studienleiter Dr. Manuel Schätzer.